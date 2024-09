Inter, Lautaro a riposo col Monza? Arnautovic scalpita per il posto in attacco con Thuram

Libertà di scelta e impegni da gestire. Ecco l'attacco dell'Inter di Simone Inzaghi, che dopo la sosta farà visita al Monza, ma poi vivrà due impegni clou della stagione. Mercoledì 18 settembre ci sarà l'esordio nella nuova Champions League, a Manchester contro il City; domenica 22 ecco il primo derby stagionale contro il Milan. Il focus, in un calendario fitto, riguarda soprattutto l'attacco.

Se infatti Inzaghi ha potuto lavorare in questi giorni con l'intero reparto difensivo, a eccezione di Bastoni impegnato con l'Italia, lì davanti è rimasto solo Joaquin Correa, a oggi la quinta scelta nel reparto avanzato. In vista del primo tour de force stagionale, la gestione delle forze degli avanti diventa un tema centrale.

Il Corriere dello Sport, in edicola oggi, ricorda come i quattro attaccanti interisti partiti con le nazionali rientreranno in momenti diversi e in condizioni lontane. L'obiettivo di Inzaghi, evidentemente, è quello di poter puntare sulla coppia titolare, formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram, sia contro il City che contro i rossoneri. Tra i due, il francese è nettamente avanti: è partito meglio, contro l'Italia è stato impiegato per pochi minuti da Deschamps - da capire cosa succederà nella prossima della Francia contro il Belgio - e rientrerà già martedì. Lautaro, viceversa, è il principale candidato a riposare in quel di Monza: al netto di un avvio così così, il capitano sarà con ottime probabilità titolare in Colombia-Argentina, per poi fare rientro in Italia dopo un volo intercontinentale e presentarsi alla Pinetina giovedì.

Chi ne prenderà il posto? Le gerarchie della rosa suggeriscono Mehdi Taremi, che però sarà anche lui in campo martedì sera con l'Iran e rientrerà da un viaggio lungo, sebbene inferiore a quello del Toro. Si candida così anche Marko Arnautovic, che per il quotidiano potrebbe essere il favorito per il tandem con Tikus.