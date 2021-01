Inter, Lautaro: "Essere primi in classifica è il nostro obiettivo"

Lautaro Martinez, protagonista della vittoria dell'Inter contro il Crotone, ha parlato nel post partita a Sky Sport: "Abbiamo affrontato una squadra molto allenata, abbiamo lavorato tanto in fase di non possesso perchè loro tengono la palla, palleggiano bene. Abbiamo approfittato degli spazi dietro, siamo molto contenti per questa vittoria. Tripletta? Molto bello, prima di capodanno a Verona ho detto che mi mancava il gol. Quando lavori per la squadra e fai tre gol e molto bello, li dedico alla mia famiglia, a mia figlia che sta per arrivare e alla mia fidanzata. Lavoro per la squadra e per l'Inter, se l'Inter vince io sono contento, se arriva il gol è meglio. Primi in classifica? E' un nostro obiettivo, lavoriamo tutti i giorni per questo. Siamo primi per un paio di ore, speriamo fino alla prossima settimana".