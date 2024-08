TMW Inter, Lautaro pienamente recuperato per l'Atalanta: Inzaghi deciderà domani sul suo impiego

Nella giornata di oggi l'Inter di Simone Inzaghi è tornata in campo per proseguire nella preparazione della delicata sfida di domani contro l'Atalanta. La bella notizia, secondo le ultime raccolte da TMW, è il rientro in gruppo in modo completo di Lautaro Martinez che ha così lavorato normalmente guidando il gruppo nella seduta della Pinetina.

L'argentino è quindi da considerarsi pienamente recuperato dopo i problemi fisici dei giorni scorsi che ne avevano messo a rischio la presenza contro la Dea dopo aver saltato il match contro il Lecce vinto comunque 2-0. Il Toro si è allenato bene e sarà quindi a disposizione di Simone Inzaghi, anche se non è ancora chiaro se l'allenatore deciderà di rischiarlo dal primo minuto oppure no. Ad oggi, la sensazione è che l'Inter e Inzaghi possano optare per la strada della prudenza, facendolo così partire inizialmente dalla panchina.

Per il resto gruppo al completo con la sola eccezione di Buchanan: il canadese è ancora alle prese col recupero dal brutto infortunio dello scorso anno e salvo sorprese tornerà a disposizione soltanto dopo la prossima pausa per le Nazionali in programma il prossimo ottobre.