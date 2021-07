Inter, Lazaro non rientra nei piani di Inzaghi: c'è il Benfica. E il Volendam punta due giovani

L'asse di mercato tra Benfica e Inter, nato con la "cessione" (dopo la risoluzione con i nerazzurri) di Joao Mario, potrebbe rinsaldarsi con un altro affare: come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, il club lusitano è interessato a Valentino Lazaro, di ritorno dal prestito al Borussia Moenchengladbach e fuori dai piani di Simone Inzaghi.

Altre cessioni - I nerazzurri sono impegnati anche su altri fronti. Tanti giovani reclamano spazio e la dirigenza sta cercando le migliori soluzioni per permettere ai talenti di crescere: il Volendam, società olandese con cui l’Inter ha già operato in passato, potrebbe accogliere due giovani come Stankovic ed Oristanio.