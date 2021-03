Inter, le ultime di formazione in vista del Parma: ballottaggio tra Lautaro e Sanchez

vedi letture

Alexis Sanchez insidia Lautaro Martinez per una maglia da titolare nella sfida di questa sera al Tardini tra il Parma e l'Inter. Il cileno potrebbe essere preferito all'argentino dopo le parole di ieri di Antonio Conte che ha affermato di non averlo mai visto così in forma e in vista della gara contro l'Atalanta di lunedì il tecnico nerazzurro potrebbe dunque far riposare il numero 10, con l'ex Udinese che comporrebbe in questo modo il tandem d'attacco con Lukaku.

Inter (3-5-2): Handanovic; Bastoni, De Vrij, Skriniar; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Sanchez, Lukaku.