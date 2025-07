Inter-Lookman, affare in stand-by: serve il rilancio per l'Atalanta, la chiave è nelle cessioni

L’Inter non molla la presa su Ademola Lookman. L’esterno offensivo dell’Atalanta resta il primo obiettivo di mercato del club nerazzurro, che ha già trovato l’intesa con il giocatore sulla base di un contratto quinquennale da 4,5 milioni a stagione. Il nodo resta la distanza tra domanda e offerta: i bergamaschi hanno rifiutato la proposta da 40 milioni presentata da Marotta e Ausilio, chiedendone almeno 50 per sedersi al tavolo delle trattative.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, però, la chiave per sbloccare l’affare potrebbe arrivare dalle cessioni. L’uscita imminente di Dejan Stankovic Jr. e di altri profili in esubero potrebbe garantire nuove risorse e dare margine di manovra alla dirigenza interista. In questo contesto, anche un piccolo ritocco alla parte fissa dell’offerta – 2 o 3 milioni in più – potrebbe essere sufficiente per chiudere.

Intanto Lookman ha già rifiutato una proposta economicamente superiore arrivata dal Napoli: la sua volontà è chiara, vuole vestire la maglia dell’Inter. E mentre la pista per il nigeriano resta calda, i nerazzurri tengono alta l’attenzione anche su Giovanni Leoni del Parma, pronti a rilanciare se dovessero emergere concorrenti concrete.