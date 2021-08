Inter, Lukaku a Londra dovrà stare 5 giorni in quarantena: niente Supercoppa

Romelu Lukaku quando sbarcherà a Londra dovrà restare chiuso per 5 giorni in albergo in quarantena. Il viaggio, che inizialmente era previsto per domani, viste le norme anti-Covid è stato anticipato alla giornata di oggi. Il belga dunque seguirà la partita contro il Villarreal in Supercoppa Europea solo dalla tv di casa, sperando di poter esser presente per la sfida di sabato contro il Crystal Palace. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.