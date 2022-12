Inter, Lukaku non si ferma: due ore al giorno di sedute anche a Natale

Romelu Lukaku non si ferma nemmeno a Natale. Dopo l'amichevole giocata contro la Reggina (87 minuti), l'attaccante belga sta proseguendo il suo percorso di recupero della condizione migliore, un percorso che non prevede soste: come riportato da Sportmediaset, Big Rom sosterrà due ore al giorno di sedute tra Bruxelles e Milano anche nei tre giorni liberi che Simone Inzaghi ha concesso alla squadra. Nella testa di Romelu c’è il Napoli, punta subito giocare 90’.