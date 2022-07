Inter, Lukaku potrebbe restare in prestito per un'ulteriore stagione

vedi letture

Secondo quanto riportato dal Telegraph l'Inter potrebbe estendere di un'ulteriore stagione il prestito di Romelu Lukaku. Questo per risparmiare al Chelsea un'ulteriore telenovela in cambio di una cifra identica a quella spesa dai nerazzurri per ri-prendere il belga a titolo temporaneo. 29 anni, Lukaku è reduce da una stagione flop a Londra dove ha segnato 15 reti in 44 partite.