Inter, mancato pagamento degli stipendi: data chiave a fine marzo. In ballo c'è la licenza UEFA

L'Inter sta vivendo un momento molto particolare dal punto di vista societario e oltre alle voci e le trattative per la cessione del club il Corriere dello Sport di questa mattina parla anche del mancato pagamento degli stipendi, a causa della crisi di liquidità che ha colpito tutti ma che i nerazzurri sembrano avere accusato più degli altri. Il momento chiave è fine marzo: per quella data infatti occorre essere in regola con una serie di pagamenti per ottenere la licenza UEFA. Senza la quale non sarebbe possibile partecipare alla prossima Champions League.