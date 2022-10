Inter, Marotta lavora al colpo Bensebaini. Se parte Gosens, l'algerino può sbarcare a gennaio

L'Inter non dorme sugli allori, tutt'altro: Marotta, scrive Tuttosport, lavora per bloccare l'esterno mancino algerino Ramy Bensebaini del Borussia Mönchengladbach in scadenza nel 2023. Affare per l'estate, ma se Gosens dovesse essere venduto a inizio anno, si proverà ad anticipare l'operazione già a gennaio.