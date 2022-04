Inter, Marotta segue la vicenda Bernardeschi: il rinnovo con la Juve tutt'altro che scontato

Il futuro di Federico Bernardeschi è ancora tutto da scrivere e La Gazzetta dello Sport parla dell'esterno che non vorrebbe lasciare la Juventus, anche se valuterebbe eventuali offerte di Milan o Inter. Le due milanesi potrebbe sfruttare il suo arrivo a parametro zero e soprattutto i nerazzurri stanno valutando la possibilità, con Marotta che potrebbe incontrare presto l'agente del classe 1994 Federico Pastorello. Bernareschi spera ancora in una proposta convincente da parte della Juventus. In caso di mancata offerta, ecco che le porte di un trasferimento potrebbero aprirsi concretamente.