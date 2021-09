Inter, Marotta: "Stasera non penso sarà decisiva, ma è importante partire bene"

"Non penso sarà decisiva, ma è importante partire bene. Sia per il risultato che per la prestazione. L'approccio deve essere positivo, il resto poi lo guardiamo con calma. Bisogna avere fiducia e grande motivazione". Parole e pensieri di Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter che ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Mediaset' a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro il Real Madrid.

