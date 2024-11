Inter, mossa a sorpresa di Inzaghi: provato Correa con Thuram nell'allenamento di rifinitura

Mossa a sorpresa di Simone Inzaghi nell'allenamento di rifinitura dell'Inter in vista della gara di sabato alle 15 al Bentegodi contro il Verona. Il tecnico nerazzurro - riporta Sportmediaset - ha provato in formazione Correa come partner d'attacco di Thuram e dunque, con il francese sicuro titolare, resta aperto il ballottaggio tra capitan Lautaro (reduce dal bellissimo gol contro il Perù che lo ha iscritto sempre più nella storia dell'Argentina), l'ex Lazio (rimasto a lavorare ad Appiano tutta la settimana, che finora ha messo insieme appena 38 minuti in Serie A) e Arnautovic, tornato dagli impegni con l'Austria prima del Toro e di Taremi.

Le ultime sull'Hellas

Riparte con la sfida all'Inter campione d'Italia il campionato dell'Hellas Verona di Paolo Zanetti che dovrebbe riproporre il suo 4-2-3-1 con Montipò tra i pali, Magnani e Dawidowicz al centro della linea difensiva con Tchatchoua a destra e Bradaric a sinistra, Belahyane e Serdar in mezzo al campo con qualche dubbio in più nel reparto offensivo dove Harroui dovrebbe partire sul 1' dalla tre-quarti con Lazovic e Lambourde (che potrebbe scalzare Kastanos) sugli esterni a supporto di Tengstedt (riferimento offensivo centrale). (da Verona, Francesco Galvagni)

Le ultime sull'Inter

In casa Inter c'è il ritorno di Darmian sulla destra a discapito di Dumfries. A sinistra possibile riposo per Dimarco, val suo posto Carlos Augusto. La difesa va invece verso la conferma in blocco, con Acerbi, Pavard (in vantaggio su Bisseck) e Bastoni. A centrocampo fuori Calhanoglu dopo lo spavento per l'infortunio con la Turchia: in regia andrà Asllani, con Barella-Mkhitaryan incursori. In attacco, come detto, Simone Inzaghi riflette su Lautaro con l'opzione Correa che prende corpo.