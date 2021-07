Inter, Mulattieri: "Più simile a Lautaro che a Lukaku. Voglio imparare dai compagni"

Samuele Mulattieri, giovane attaccante dell'Inter presente in ritiro con la prima squadra, ha parlato alla tv ufficiale dei nerazzurri.

Com'è riprendere gli allenamenti?

"È bellissimo essere all'Inter, mi sto trovando molto bene. L'Inter è sempre stata la mia squadra del cuore, non potrebbe esserci cosa più bella".

A quale attaccante si ispira?

"I miei idoli erano Ibrahimovic e Milito. Adesso mi ispiro agli attaccanti attualmente in rosa, ovvero Lukaku e Lautaro: posso solo imparare da loro".

Si sente più Lukaku o più Lautaro?

"Un po' più Lautaro".

È reduce da una stagione da diciannove gol al Volendam.

"Sono contento, è stata una stagione molto positiva: la mia prima tra i professionisti, la prima all'estero. Sono stato bravo ad adattarmi velocemente in una realtà diversa, grazie anche a quelli che mi hanno aiutato ad inserirmi"

Al Volendam ha avuto Jonk: ex interista, l'ha aiutata molto a crescere.

"Sì, è un ex giocatore dell'Inter: mi ha aiutato moltissimo, mi piaceva il modo in cui giocavamo".

In Primavera è stato capocannoniere.

"Anche in Primavera è stata una stagione molto bella, sfortunatamente però si è conclusa prima a causa del Covid".

Che obiettivi ha a livello personale?

"Migliorarmi giorno dopo giorno e mettere dentro cose nuove ogni allenamento. Adesso ho l'opportunità di imparare molte cose nuove, dal mister e dai compagni con cui mi alleno".