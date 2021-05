Inter, Nainggolan non rientra nei piani ma il belga chiede una buonuscita

L'Inter, oltre ad Achraf Hakimi e Lautaro Martinez, dovrà fare i conti con altri casi di mercato come quello relativo a Radja Nainggolan. L'intenzione della dirigenza, come riportato dal Corriere dello Sport, è quella di chiudere entro il 30 giugno il contratto con il Ninja, ma per farlo il belga chiede una buonuscita. Al momento il centrocampista ha ancora un anno di contratto a 3,6 milioni di euro netti più 500mila per i diritti di immagine, dunque sarà necessario chiudere la faccenda nel minor tempo possibile.