Inter, nazionali bloccati. La Croazia non ci sta: "Faremo di tutto per avere Brozovic e Perisic"

vedi letture

La Croazia non ci sta e punta ad avere Marcelo Brozovic e Ivan Perisic per le prossime gare di qualificazione ai Mondiali. I due calciatori, come noto, sono stati bloccati dalle disposizioni dell’ATS Milano di oggi. Ma la federcalcio di Zagabria, con una nota ufficiale, prende posizione in maniera chiara: “Conosciamo la situazione dell’Inter e siamo in contatto con il club, con la FIGC, la FIFA, la UEFA e gli organi epidemiologici competenti per cercare di trovare una soluzione che consenta a Ivan Perisic e Marcel Brozovic di unirsi alla nazionale. L'HNS farà di tutto, per avere la squadra nazionale al completo durante il prossimo raduno per le partite di qualificazione contro Slovenia, Cipro e Malta”.