Inter, non ci sono segnali di smantellamento ma Conte vuole chiarezza. Anche sul mercato

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nonostante il fallimento della Superlega e la necessità dell'Inter di reperire una certa liquidità per mandare avanti il club a cominciare dal pagamento degli stipendi arretrati, non c'è aria di smantellamento nella rosa che si avvia a vincere lo scudetto nelle prossime settimane. Il rinnovamento della rosa in alcuni elementi sarà necessario ma serve la "chiarezza" richiesta da Conte in persona per capire quali saranno i piani anche in chiave mercato. Visto e considerato che il silenzio di Conte in tal senso dura dalla scorsa estate perché messo a conoscenza dell'assenza di possibilità economiche per portare avanti trattative, ma con uno come l'ex ct, una situazione come questa non può certo durare in eterno.