Inter, non solo il Barcellona su Wijnaldum. Klopp chiede ai dirigenti del Liverpool di tenerlo

Georginio Wijnaldum è uno degli obiettivi per l'Inter della prossima estate. Per l'olandese, che si libererà a parametro zero dal Liverpool, c'è la concorrenza agguerrita del Barcellona, ma non solo. Perché Jurgen Klopp preferirebbe non perdere il centrocampista, protagonista negli ultimi anni in Reds, e ha chiesto ai dirigenti di cercare di prolungare il contratto.