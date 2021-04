Inter, nona vittoria di fila in Serie A: non accadeva dal record del 2007

L’1-0 di oggi sul Bologna ha rappresentato la nona vittoria consecutiva per l’Inter di Antonio Conte in questo campionato. Come evidenziato da Opta, non accadeva dal 2007: in quella stagione, i nerazzurri stabilirono il proprio record di 17 vittorie consecutive in Serie A.