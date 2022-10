Inter, numeri fortemente negativi. Ma Marotta per il momento conferma Inzaghi

vedi letture

"L'Inter non gioca nemmeno male, fa anche delle cose buone, sul piano di una giustizia teorica non avrebbe meritato di perdere”. Si apre così l’analisi de La Repubblica sull’Inter, sconfitta ieri per la quarta volta in stagione in casa contro la Roma. Tuttavia gli errori continuano a sommarsi e alla fine ciò che resta è l’ennesimo ko. Nonostante i numeri fortemente negativi, Giuseppe Marotta non ha intenzione di operare ribaltoni: Simone Inzaghi non è infatti da considerarsi rischio esonero, almeno per il momento.