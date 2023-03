Inter, nuovi contatti con l'Atalanta per Demiral: si studia la formula del trasferimento

L'Inter sta lavorando alla sostituzione di Milan Skriniar in vista dell'addio in estate ormai già noto a tutti. I contatti con l'Atalanta per Merih Demiral sono frequenti, con i nerazzurri di Milano che già in estate avevano provato ad acquistarlo senza successo. Il nodo resta la formula d'acquisto, con l'Atalanta che vorrebbe cederlo a titolo definitivo mentre Marotta e Ausilio puntano a un prestito con diritto. Dopo un anno passato sostanzialmente a guardare però, il turco potrebbe partire anche con una formula più agevole per la sponda interista, dunque è più che plausibile che al termine del campionato possa iniziare una trattativa per consumare l'affare con la soddisfazione di tutte le parti in causa. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.