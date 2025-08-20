Ufficiale
Inter, nuovo acquisto per le giovanili. Preso dall'Hajduk Spalato l'esterno croato Slatina
Nuovo acquisto per l'Inter, che rinforza il proprio settore giovanile con un prospetto arrivato dal calcio croato. Tesserato a titolo definitivo dall'Hajduk Spalato l'esterno Duje Slatina (16 anni), laterale di fascia destra che può agire sia nella linea dei difensori che qualche metro più avanti.
