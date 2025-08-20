Ufficiale Pro Vercelli, il rinforzo tra i pali arriva dal Pisa. Livieri ha firmato un biennale con opzione

Colpo tra i pali per la Pro Vercelli, che ha pescato in Serie A il nuovo portiere: le bianche casacche, infatti, si sono assicurate Alessandro Livieri, classe 1997 che lascia il Pisa e firma un contratto biennale con opzione per il terzo anno con il sodalizio piemontese.

Di seguito, la nota:

"La F.C. Pro Vercelli 1892 è lieta di annunciare l’acquisizione a titolo definitivo di Alessandro Livieri, portiere classe 1997, proveniente dal Pisa, club di Serie A. Il calciatore ha firmato un contratto biennale con opzione per il terzo anno.

Cresciuto nel settore giovanile del Milan, con cui ha vinto il prestigioso Torneo di Viareggio, Livieri ha fatto il suo esordio tra i professionisti nella stagione 2016/17 con la Feralpisalò. Nel 2020/21 si trasferisce al Pisa, che lo gira in prestito al Lecco, prima di rientrare alla base giocando due stagioni a Pisa in Serie B. Prosegue poi la propria carriera vestendo le maglie di Pro Patria, Catania e Ascoli, accumulando esperienza e affidabilità in diverse categorie del calcio italiano. Portiere dotato di reattività, solidità e personalità, Livieri arricchisce il reparto dei numeri uno della Bianca Casacca portando qualità e mentalità vincente.

La società dà il benvenuto ad Alessandro Livieri, augurandogli le migliori soddisfazioni personali e di squadra con la maglia della Pro Vercelli.

Benvenuto Alessandro!".

Ha fatto eco il comunicato del Pisa: "Pisa Sporting Club comunica di aver trasferito a titolo definitivo il calciatore Alessandro Livieri alla Società FC Pro Vercelli 1892.

Ad Alessandro rivolgiamo i nostri migliori auspici per il prosieguo della sua carriera agonistica".