Ufficiale AlbinoLeffe, ecco il sostituto di Zoma: dall'Inter arriva il classe 2004 Sarr

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che l'AlbinoLeffe "comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall'Inter le prestazioni sportive del calciatore Amadou Sarr, attaccante classe 2004, che ha sottoscritto un contratto sino al 30 giugno 2027.

Nativo di Gossas (Senegal), trasferitosi in Italia in giovane età, ha mosso calcisticamente i primi passi con le maglie di Brisighella e Liventina Opitergina, prima dell'approdo nel vivaio dell'Inter nel 2018. Con i nerazzurri ha completato tutta la trafila, sino in Primavera 1 (12 gol in 49 presenze) e Youth League. Nella scorsa stagione, Sarr ha debuttato tra i professionisti con la maglia del Foggia (17 presenze e 1 gol nel Girone C di Serie C).

Ad Amadou un sentito benvenuto da parte di tutta la famiglia AlbinoLeffe e un grosso in bocca al lupo per il suo futuro a Zanica".

E sempre ai canali ufficiali del club seriano, hanno fatto seguito le prime parole in bluceleste del giocatore: "Sono contento di iniziare questa nuova avventura in maglia AlbinoLeffe. Obiettivi? Quello personale corrisponde a quello di squadra: fare il meglio possibile per questi colori. Ho già avuto modo di entrare in contatto con l'ambiente seriano quando un paio di settimane fa sono venuto a Zanica per l'amichevole con l'Inter U23: sin da subito mi era parso tutto molto ben organizzato, sensazione corroborata dalla visita odierna al Campus”.

Per completezza di informazioni, ecco la nota dell'Inter: "FC Internazionale Milano comunica la cessione di Amadou Sarr all'U.C. AlbinoLeffe.

L'attaccante classe 2004 si trasferisce a titolo definitivo".