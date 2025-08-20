Riparte la Serie A, gli arbitri della prima giornata: Ayroldi per il Napoli. Roma-Bologna a Zufferli

A tre giorni dall'inizio ufficiale della Serie A 2025/2026, l'AIA ha reso note le designazioni arbitrali della prima giornata di campionato. Ayroldi dirigerà i campioni d'Italia del Napoli che esordiranno al Mapei Stadium contro il Sassuolo, mentre la sfida più affascinante, quella tra Roma e Bologna, in programma per sabato sera alle 20.45 all'Olimpico, sarà diretta da Zufferli. Di seguito il quadro completo.

Genoa – Lecce : Massa

Costanzo – Bianchini

IV: Zanotti

Var: Abisso

Avar: Maresca

Sassuolo – Napoli: Ayroldi

Lo Cicero – Yoshikawa

IV: Rapuano

VAR: Di Bello

AVAR: Aureliano

Milan – Cremonese: Collu

Di Gioia - Mokhtar

IV: Bonacina

VAR: Doveri

AVAR: Ghersini

Roma – Bologna: Zufferli

Mondin – Miniutti

IV: Marchetti

VAR: Mazzoleni

AVAR: Fabbri

Cagliari – Fiorentina: Sozza

Fontemurato – Biffi

IV: Mucera

VAR: Di Paolo

AVAR: Guida

Como – Lazio: Manganiello

Meli – Alassio

IV: Turrini

VAR: Aureliano

AVAR: Chiffi

Atalanta – Pisa: Arena

Palermo – Politi

IV: Marinelli

VAR: Ghersini

AVAR: Doveri

Juventus – Parma: Marcenaro

Scatragli – Zingarelli

IV: Sacchi

VAR: Meraviglia

AVAR: Fabbri

Udinese – Hellas Verona: Tremolada

Moro - Ceccon

IV: Perenzoni

VAR: Gariglio

AVAR: Guida

Inter – Torino: La Penna

Dei Giudici - Cavallina

IV: Crezzini

VAR: Paterna

AVAR: Chiffi