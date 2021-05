Inter, obiettivo 91 punti: sarebbe il 2° miglior bottino di sempre. E l'Udinese è l'ultimo tabù

La sconfitta con la Juventus, anche per come si è concretizzata - sottolinea il Corriere dello Sport - ha dato fastidio ma non cambia nulla nella sostanza della stagione dell’Inter. I nerazzurri, però, ora vogliono chiudere in bellezza con l’Udinese, con l’opportunità di finire a quota 91 punti. Si tratterebbe della seconda miglior prestazione in assoluto per la squadra nerazzurra dopo il bottino di 97 punti raccolto nell’annata 2006/07, con Mancini in panchina. Peraltro, superando i friulani, l’Inter chiuderebbe una sorta di cerchio: avrebbe superato almeno una volta tutte le altre 19 squadre della serie A.