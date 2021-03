Inter, oggi il via libera ai tre nazionali azzurri. Barella e Bastoni titolari contro l'Irlanda del Nord

Nella giornata di domani Barella, Bastoni e Sensi sono attesi presso il ritiro della Nazionale a Parma in vista della prima sfida valida per le qualificazioni al Mondiale in Qatar contro l'Irlanda del Nord. Oggi è previsto il contatto decisivo tra FIGC e Ats di Milano per sbloccare la situazione. Poi la palla passerà alla regione Emilia Romagna, che potrebbe consentire ai calciatori di interrompere l'isolamento fiduciario per "motivi di lavoro" ovvero per scendere in campo per la partita contro gli irlandesi. Barella potrebbe scendere in campo direttamente come titolare e anche Bastoni ha diverse chance di essere scelto tra i primi undici. Sensi invece difficilmente sarà della partita visto che non gioca dal 9 febbraio ma è convinto di potersi giocare diverse carte per arrivare a partecipare all'Europeo di questa estate. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.