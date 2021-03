Inter, oggi nuovi tamponi per staff e giocatori. Quattro Nazionali premono per le convocazioni

vedi letture

Nuovo giro di tamponi, quest'oggi, per l'Inter. Dopo le positività nel gruppo squadra dei giorni scorsi, i test delle prossime ore saranno fondamentali per capire se mister Conte, in caso di negatività da parte di staff e giocatori, potrà tornare a lavorare fin da domani ad Appiano Gentile.

Se così dovesse andare, come sottolinea Sky Sport, quattro federazioni faranno richiesta ufficiale all'ATS di poter convocare i loro rispettivi nazionali: il Belgio per Lukaku, la Croazia per Perisic e Brozovic, la Danimarca per Eriksen e la Slovacchia per Skriniar. Una questione che, a causa dell'isolamento fiduciario imposto alla rosa nerazzurra, dovrà essere però analizzata e chiarita nei dettagli per evitare violazioni della normativa vigente in materia Covid.