Inter, Onana: "Che orgoglio portare questa maglia. Scudetto? Ci proveremo"

Al termine del match pareggiato per 2-2 in amichevole contro il Lione, André Onana ha analizzato così la partita e le sue prime settimane in nerazzurro: “È stata una bella partita contro una squadra forte. Abbiamo fatto di tutto per vincere, purtroppo non ci siamo riusciti. Rimangono però le buone sensazioni che abbiamo avuto oggi. Sono molto contento di essere qui, l’Inter è un grande club e portare questa maglia per me è motivo di grande orgoglio, è qualcosa di magnifico”.

Chiosa sull’obiettivo Scudetto: “Abbiamo l’obbligo di vincere sempre, ci proveremo”.