Inter, per il centrocampo piace lo statunitense Musah: ma prima deve uscire Gagliardini

Nuova idea a centrocampo per l’Inter. I nerazzurri starebbero pensando ad un innesto in mezzo per il prossimo mercato invernale. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il profilo seguito sarebbe Yunus Musah del Valencia, impegnato al Mondiale con gli Stati Uniti. La richiesta sarebbe quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto anche se gli spagnoli vorrebbero incassare. A poter dare lo sprint per arrivare allo statunitense potrebbe essere la partenza di Roberto Gagliardini.