Inter, per la porta spunta un nuovo nome: sondaggio per Onana dell'Ajax

L'Inter pensa a André Onana per il ruolo di portiere. Come riporta Sky Sport, in queste ore i nerazzurri avrebbero sondato il terreno per l'estremo difensore camerunese dell'Ajax. Il classe '96, in scadenza di contratto nel 2022, è attualmente squalificato per doping, ma dal prossimo 3 novembre potrà regolarmente scendere in campo. Un possibile innesto a basso costo, soprattutto se preso a parametro zero il prossimo anno, che la Beneamata sta valutando con attenzione.