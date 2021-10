Inter, Perisic conquista Inzaghi ma il futuro è lontano: niente rinnovo, andrà via a fine stagione

Nessuna sorpresa: Ivan Perisic saluterà l’Inter la prossima estate, ma prima si è tolto lo sfizio di conquistare Simone Inzaghi. L’esterno croato, come sottolinea il Corriere dello Sport, a meno di sorprese andrà via a giugno, quando il suo contratto sarà scaduto. Si concluderà così un’esperienza durata sei anni, con il Bayern in mezzo. Non c’è mai stata aria di rinnovo, anzi l’Inter pensava di cederlo dopo lo scudetto vinto ma Perisic ha deciso di restare, preferendo chiudere il suo ciclo nerazzurro per poi trovare la sistemazione migliore (probabilmente in Bundesliga) per l’ultima fase della sua carriera.