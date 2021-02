Inter, Perisic si riscopre esterno a tutta fascia: adesso il croato è in vantaggio su Young

Gerarchie invertite in casa Inter. Le ultime prestazioni di Ivan Perisic hanno fatto cambiare idea ad Antonio Conte che ha deciso in più di un’occasione di schierarlo dal primo minuto sulla corsia di sinistra. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, l'esterno, che questo pomeriggio dovrebbe partire dal primo minuto contro il Genoa, si sta rivelando praticamente come un nuovo acquisto con Ashley Young che adesso deve inseguire.