Inter, presto l'incontro con l'agente di Sanchez e Vidal: quella del Nino la situazione più intricata

Questa settimana, spiega Libero, è atteso in Italia Fernando Felicevich, agente fra gli altri di Alexis Sanchez e Arturo Vidal. Nell’incontro con l’Inter si discuterà degli addii dei due cileni: per il centrocampista tutto è più o meno deciso, con la società che pagherà la buonuscita da 4 milioni di euro per interrompere il contratto con un anno di anticipo. Per Sanchez invece ci sarà da trattare e l’Inter cercherà di convincerlo ad accettare una delle proposte arrivate da Siviglia e Villarreal, club che tuttavia il giocatore ha già inizialmente rifiutato.