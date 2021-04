Inter, programmazione nerazzurra: avanti con Conte e non solo

Dalle presunte tragedie di inizio 2021 ad un futuro che in casa Inter si sta già cercando di programmare, ovviamente con Antonio Conte al centro del progetto. Spazzate via le voci che avevano contraddistinto un passato nemmeno poi così lontano temporalmente, ma che guardandosi le spalle nemmeno si scorge più, è tempo di pensare al futuro e di gettare le basi per quello che dovrà essere lo step successivo. Di fatto, una volta messo in archivio lo scudetto, l’intenzione collettiva è quella di proseguire sulla stessa rotta già tracciata. Anche in chiave mercato. Nessuno stravolgimento in vista, ma la convinzione che la squadra attuale vada arricchita di un titolare a sinistra, qualche alternativa in mezzo al campo oltre all’annosa questione del vice Lukaku che sarà risolta in estate. Analizzando l’undici base su cui i nerazzurri hanno costruito la fuga, la valutazione è che quasi tutti i titolari siano destinati a migliorare il loro rendimento nelle stagioni a venire. Resta in sospeso il discorso Handanovic, ma un investimento nel ruolo andrà di pari passo con la possibilità di avere un budget di livello che ad oggi sembra quantomeno remota. Poi il discorso Conte, con cui non si è ancora parlato di rinnovo, ma che ha ancora un anno di contratto e tanta voglia di cavalcare la creatura che ha messo a punto nell’ultimo anno e mezzo.