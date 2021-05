Inter, retroscena CorSport: ieri sera cena in gran segreto fra Marotta e Max Allegri

Massimiliano Allegri alla Juventus o all'Inter? Al momento i bianconeri sembrano in vantaggio, ma nessuno scenario può essere escluso. Anche perché il Corriere dello Sport racconta un retroscena secondo cui il tecnico livornese, nella serata di ieri, si sarebbe visto a cena con Beppe Marotta. Un incontro segreto, lontano da occhi indiscreti, al quale seguirà un nuovo incontro fissato per oggi. Un tentativo in extremis da parte del dirigente nerazzurro per provare a spostare la bilancia, anche se come detto la Juventus sembra avanti visto il vantaggio accumulato nelle scorse settimane.