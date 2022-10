Inter, retroscena Skriniar: era il piano B del Barça in caso di mancato acquisto di Kounde

Secondo quanto riportato da Sport, prima di concludere l'acquisto di Joules Kounde dal Siviglia, il Barcellona aveva in mente anche un potenziale piano B che portava direttamente a un giocatore che milita in Serie A. Si tratta di Milan Skriniar, a lungo accostato anche al PSG, che era il secondo centrale preferito dai dirigenti catalani per rinforzare la rosa di Xavi. Alla fine è arrivato Kounde e non solo perché da sempre prima scelta del Barça, ma anche perché la richiesta dell'Inter per lasciar partire lo slovacco, ovvero 70 milioni di euro, era ritenuta veramente troppo onerosa da parte dei blaugrana. A riportarlo è Radio Catalunya.