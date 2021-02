Inter, risorse concentrate per lo scudetto. Nel silenzio, cresce la consapevolezza

Genoa e Atalanta con l'infrasettimanale di Parma nel mezzo, in soli otto giorni. Succederà ancora: ad aprile con le trasferte ravvicinate di Napoli e La Spezia, prima di ricevere il Verona, e a maggio - in chiusura di stagione - con le sfide a Roma e Juventus in 4 giorni appena dopo il capitolo Sampdoria a San Siro. Marzo è alle porte e le temperature cominciano ad alzarsi. In tutti i sensi. Ad Appiano cresce la consapevolezza di potercela fare, ci si guarda negli occhi e ognuno sa che il titolo può davvero diventare realtà. Avanti di 4 punti sul Milan impegnato in Europa, così come la Juventus dovesse ribaltare il risultato di Porto, i nerazzurri si preparano al colpo grosso, a caccia di un'altra vittoria (sarebbe la quinta consecutiva), pronti a mettere su un altro mattoncino pesante per dare ulteriore forma a un sogno bellissimo. La Champions League è parzialmente dimenticata, prima il campionato, prima lo scudetto, poi nessuno potrà più nascondersi di fronte alla vetrina più luccicante d'Europa dove per nulla l'Inter ha brillato in autunno. Perlomeno non quanto e quando avrebbe dovuto. Sarà materia di studio e d'analisi a giugno, ora ogni risorsa ed energia è concentrata all'unico obiettivo rimasto, quello che in tanti avevano in mente senza tuttavia sbandierarlo come obbligatorio, quello di cui l'Inter ha oggi bisogno. Tornare sul tetto d'Italia, interrompere un dominio (bianconero) troppo lungo per essere vero, cambiare il vento e le prospettive. Il resto, naturalmente, verrà da sé.