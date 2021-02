Inter-Rui Silva, pista fredda ad oggi: nerazzurri su altri profili per la porta

Che l'Inter in estate possa prendere un vice Samir Handanovic non è un mistero e i nomi accostati al club nerazzurro sono parecchi. Tra quelli che ricorrono ciclicamente c'è quello di Rui Silva, classe 1994 del Granada. Il portoghese è nel mirino del Betis Siviglia che gli ha offerto un triennale con opzione per il quarto anno e piace anche ad altri club spagnoli come il Villarreal. Nessuna conferma sul presunto pressing nerazzurro: a gennaio Rui Silva era stato proposto al club di viale della Liberazione, ma la risposta della dirigenza nerazzurra fu molto tiepida. Lo scenario a distanza di un mese e mezzo non è cambiato. Tra le idee per la porta il club interista, infatti, ha altri orientamenti e continua a setacciare altre piste. Quella che porta a Rui Silva, secondo Fcinternews.it, appare a oggi molto fredda.