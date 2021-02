Inter, Sanchez ancora titolare: Conte gli dà fiducia dopo le critiche post Juve

Alexis Sanchez ci riprova e dopo la gara opaca contro la Juventus, stasera sarà di nuovo titolare superando Lautaro nel ballottaggio per giocare al fianco di Lukaku. Una bella dimostrazione di fiducia da parte di Conte nei confronti del cileno che, dopo le critiche del tecnico post Coppa Italia, riceverà la "carota" della titolarità. L'attaccante ex Manchester United, stasera vuole interrompere un tabù non di poco conto, ovvero quello del gol. In 11 presenze stagionali ne ha segnati solo due e l'ultimo risale arridittura al 28 novembre. La stagione è appena a metà strada e c'è tempo per far ricredere tutti, ma un cambio di rotta è necessario, sfruttando anche la fiducia del mister. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.