Inter, Sensi proposto in Ucraina: "nie" dello Shakhtar, nonostante De Zerbi

Le probabilità di un suo addio in estate sono piuttosto alte, ma il futuro di Stefano Sensi non sarà (salvo ribaltoni) in Ucraina. Secondo quanto raccolto da L'Interista il suo agente, Beppe Riso, avrebbe provato ad offrirlo allo Shakhtar, sulla cui panchina sederà a partire dalla prossima stagione Roberto De Zerbi, allenatore del classe '95 ai tempi di Sassuolo e suo grande estimatore. Sebbene il tecnico bresciano avrebbe certamente avallato l'acquisto, dal club di Kiev è arrivato un secco no alla proposta dell'entourage.