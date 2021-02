Inter, settimana agitata nonostante il Derby e la vetta: apprensione tamponi

Nemmeno il primato raggiunto attraverso la roboante vittoria nel Derby di Milano è riuscito a concedere una settimana di totale tranquillità all’Inter di Conte. Come se non fossero sufficienti le continue e costanti voci provenienti dalla Cina che mettono in dubbio la permanenza di Suning come proprietario del club nerazzurro, si è aggiunta l’epidemia di Covid19 che ha colpito lo staff dirigenziale generando apprensione anche rispetto alla possibilità che qualche membro della squadra possa essere stato vittima di contagio. Il giro di tamponi effettuato nella giornata di ieri concederà oggi i propri esiti, anche se nessun calciatore ha avuto contatti diretti con i dirigenti in questione, tuttavia l’apprensione resta anche in relazione al fatto che qualcuno dei positivi sia gravitato ad Appiano sebbene in condizioni di sicurezza nell’ultimo periodo.

Non la maniera migliore per preparare la gara contro il Genoa, in cui Conte ed i suoi ragazzi sono chiamati a dare conferma rispetto alla bontà del lavoro svolto sino a questo punto della stagione. Quello decisivo, quello in cui serve cercare la fuga.