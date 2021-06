Inter, si apre il dopo Hakimi: i nomi percorribili e quelli meno

La settimana dell’Inter si apre con un addio scontato, assegnato, ma non per questo meno doloroso. Dopo almeno tre anni di inseguimento e corteggiamento, una sola stagione di Hakimi in nerazzurro con tanto di scudetto conquistato da protagonista è il bottino che i milanesi si ritrovano tra le mani in vista della prossima stagione. Una visione romantica, che viene spazzata via con veemenza dai 70 milioni compresi di bonus che le casse di viale della Liberazione si preparano ad accogliere per risanare almeno parzialmente una situazione economica oggettivamente complicata. Un primo passo verso l’autofinanziamento, che non potrà però transigere dalla ricerca di un sostituto, per il quale le ricerche sono aperte. L’ideale sarebbe impostare la trattativa sulle basi di un prestito con diritto di riscatto che possa consentire di posticipare l’investimento eventuale tra almeno dodici mesi facendo respirare le casse ed evitando di dover programmare un’ulteriore cessione pesante. Tra i candidati prendono quota alcune piste, come quella legata a Bellerin dell’Arsenal. Pupillo di Ausilio da anni, una serie di concause fisiche non lo rendono più incedibile per i Gunners. L’Inter ci proverà. Così come piace Molina, protagonista dell’Udinese e soprattutto dell’Argentina con una Copa America da superstar: costa 20 milioni. Se ne riparlerà così come per Sergi Roberto, uno che potrebbe lasciare il Barcellona e cercare un ruolo da protagonista assoluto con la maglia nerazzurra. Per lui, al momento solo una richiesta di informazioni legata ai potenziali costi dell'operazione. Sempre valido il nome di Lazzari, al netto delle smentite il preferito di Inzaghi. Non sarà semplice convincere Lotito. Il fattore economico resta quello chiave.