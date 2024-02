Inter, si è fermato Frattesi. Due partite di stop precauzionale, punta l'Atletico Madrid

vedi letture

Nella giornata di ieri è arrivato il responso degli esami strumentali cui si è sottoposto Davide Frattesi (24 anni), centrocampista dell'Inter. Risentimento miotendineo al retto femorale della coscia destra, salterà sicuramente la partita di sabato prossimo contro la Roma e all'inizio della prossima settimana sarà quindi rivalutato per capire se dovesse e potesse essere già disponibile per la successiva gara di campionato, il 16 febbraio contro la Salernitana, o sarà meglio attendere invece il successivo impegno, l'andata dell'ottavo di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid.

Ci sarà una scelta da prendere dunque in casa Inter, possibile che la società nerazzurra opti per la scelta conservativa e preferisca preservarlo, tenendolo fuori per la sfida di San Siro con la Salernitana così da riaverlo invece al meglio per il bel confronto europeo coi Colchoneros. Aria di straordinari, dunque, per i punti fermi del centrocampo nerazzurro come Barella e Mkhitaryan, per Frattesi invece si tratta del secondo infortunio in questa stagione. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Frattesi si trova all'Inter dalla scorsa estate, quando è stato acquistato in prestito con obbligo condizionato dal Sassuolo (che sta peraltro per scattare) per un'operazione complessiva da oltre 30 milioni di euro che arrivano a 40 se si considerano i bonus. In stagione ha 27 presenze e 4 gol in tutte le competizioni.