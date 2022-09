Inter, situazione scomoda per Zhang: dal Covid alle limitazioni imposte dalla Cina

Non è un momento facile per Steven Zhang. Il presidente dell'Inter è alle prese con i risultati deludenti della squadra, la contestazione della Curva Nord, il saldo del mercato nerazzurro e in più le banche cinesi, che hanno chiesto indietro 250 milioni di euro tra prestiti e un'obbligazione che nega di aver firmato per conto di Suning. Come riportato dal Corriere dello Sport, la situazione che si trova ad affrontare è scomoda a causa del Covid-19, delle limitazioni all'esportazioni di capitali destinati al calcio imposte dalla Cina e della crisi che ha investito l'economia mondiale.