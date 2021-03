Inter, Skriniar: "Atalanta buona squadra e in un buon momento. Ci aspetta una partita tosta"

Prima del big-match contro l'Atalanta, il difensore dell'Inter Milan Skriniar ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Non guardiamo la classifica. Sappiamo che siamo lassù e ci vogliamo rimanere. Ogni partita va giocata per vincere".

Come si ferma il secondo miglior attacco del campionato?

"Sono bravi anche loro in attacco ma non solo. Sono una buona squadra e in un uno momento. Ci aspettiamo una partita tosta dal punto di vista difensivo e offensivo. Dobbiamo stare attenti dietro".

Quello che stiamo vedendo è il miglior Skriniar con la maglia dell'Inter?

"Non lo so. Lo dovete dire voi. Io cerco di migliorarmi ogni giorno perchè in questa fase di campionato gli equilibri li spostano i dettagli. Dobbiamo lavorare su questo, non solo io ma tutta la squadra stiamo crescendo giorno dopo giorno".

Ora ti trovi bene anche con la difesa a tre.

"Sto lavorando e sto capendo meglio le cose. Prima non ero abituato a giocare a tre, ci voleva un po' di tempo. Ora mi sento bene, mi stanno aiutando anche i ragazzi. Sono contento e dobbiamo continuare a crescere".