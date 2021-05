Inter, Skriniar: "L'addio di Conte mi ha sorpreso. Voglio restare per difendere lo scudetto"

Il difensore dell'Inter, Milan Skriniar, ha parlato alla testata slovacca Sport Aktuality in merito alla vittoria dello scudetto: "È stata una bella sensazione, è irreale. Ricordo quando nell'ultima partita abbiamo visto i tifosi festeggiare davanti a San Siro. Hanno aspettato che prendessimo la coppa. Non appena abbiamo vinto, ho preso la bandiera della Slovacchia per i festeggiamenti. È un successo anche per la Slovacchia, sono orgoglioso di essere slovacco e quest'anno ho portato il titolo italiano in nel nostro Paese. È stato un lungo viaggio, bellissimo. Addio Conte? Ci ha sorpreso tutti, l'ho scoperto solo dai media. Non ho ulteriori informazioni, io stesso sono curioso di sapere cosa succederà dopo. La partenza dell'allenatore è una novità. Ho detto tempo fa che voglio restare all'Inter e difendere il titolo, questo è vero. Non ho mai affrontato i rumors su una mia partenza"