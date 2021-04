Inter, spazio a Sanchez dal 1'? Conte non si sbilancia: "Farò le migliori scelte possibili"

L'inarrestabile Inter di Antonio Conte, dopo Bologna e Sassuolo, va a caccia domani dei tre punti anche contro il Cagliari. "Occasione per far riposare qualcuno lanciare Sanchez? Siamo in una fase importante del campionato, è la terza partita in una settimana. farò le scelte migliori per mettere una squadra competitiva - ha detto il tecnico nerazzurro in conferenza stampa -. Cercheremo di fare le migliori scelte possibili per ottenere i tre punti".

