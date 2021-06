Inter, speranza Eriksen. Spunta Calhanoglu, ma non i soldi chiesti per Hakimi

SPERANZA ERIKSEN - Non perde le speranze l'Inter. Christian Eriksen è tornato a casa per vivere in serenità con la famiglia questi giorni di attesa e fiducia. L'8 luglio è atteso ad Appiano Gentile per salutare il nuovo allenatore, Simone Inzaghi, e i suoi compagni con i quali ha appena conquistato la Serie A. La posizione del club? Forte supporto al calciatore, enorme rispetto per l'uomo. Le prossime settimane diranno quale potrebbe essere il futuro e tutti gli scenari a esso collegati.

HAKIMI E I SUOI FRATELLI - Nel frattempo la priorità, come gran parte dei club nel mondo, è cedere. Achraf Hakimi resta nel mirino di PSG e Chelsea che ancora non soddisfano la richiesta dell'Inter che è partita da una valutazione di 80 milioni di euro e che, col passare dei giorni, si è ammorbidita facendo sapere di potersi accontentare anche di 70-75 milioni. Sia chiaro: di più sì, meno neanche a parlarne. Altra nota a margine: no a contropartite tecniche (i blues avevano proposto a ruota Emerson, Zappacosta, Kovacic e Abraham), il marocchino si muove solo dietro cash. A oggi, le cose attorno alla pedina che muoverebbe il mercato estivo dell'Inter, sono queste. Poi c'è Nainggolan che punta a trasferirsi definitivamente al Cagliari. Il tetto ingaggi ne beneficerebbe e respirerebbe non poco, ma le sorprese potrebbero nascondersi dietro l'angolo di Viale della Liberazione. Su Joao Mario occorre attendere ancora laddove lo Sporting non si avvicina per nulla al prezzo fissato dai nerazzurri (7,5 milioni di euro) e gli altri club interessati sono fermi, appunto, al semplice sondaggio.

CALHANOGLU: ANCORA TU? - Fresco di un Europeo da dimenticare, per lui e per la sua Nazionale, il trequartista turco in scadenza col Milan continua a guardarsi attorno a caccia della soluzione più interessante per il suo futuro. Tra queste c'è anche l'Inter, ancora una volta, dopo il flirt di gennaio scorso. Al momento è pour parler, ma non è detto che, questa volta, non possa nascere una trattativa seria e, soprattutto, rapida per portare il dieci rossonero sull'altra sponda del naviglio.